Ergani'de ‘Çocuğumu beklerken kitabımı okuyorum' projesi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki İnkılap İlköğretim Okulu'nda, ‘Çocuğumu beklerken kitabımı okuyorum' projesi başladı.

Ergani İnkılap İlköğretim Okulu yöneticileri, velilerin çocuklarını beklerken zamanlarını iyi değerlendirmeleri için ‘Çocuğumu beklerken kitabımı okuyorum' projesi başlattı. Proje kapsamında çocuklarını beklemek için okula gelen velilere bekleme süreleri içerisinde okumaları için kitap dağıtıldı. Veliler bahçede kitaplarını okurken, öğrenciler de sınıfta derslerine devam etti.

Projeye katılan veliler, çalışmanın yerinde olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.