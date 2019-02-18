İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergani'de ‘Çocuğumu beklerken kitabımı okuyorum' projesi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki İnkılap İlköğretim Okulu’nda, ‘Çocuğumu beklerken kitabımı okuyorum’ projesi başladı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki İnkılap İlköğretim Okulu'nda, ‘Çocuğumu beklerken kitabımı okuyorum' projesi başladı.


Ergani İnkılap İlköğretim Okulu yöneticileri, velilerin çocuklarını beklerken zamanlarını iyi değerlendirmeleri için ‘Çocuğumu beklerken kitabımı okuyorum' projesi başlattı. Proje kapsamında çocuklarını beklemek için okula gelen velilere bekleme süreleri içerisinde okumaları için kitap dağıtıldı. Veliler bahçede kitaplarını okurken, öğrenciler de sınıfta derslerine devam etti.


Projeye katılan veliler, çalışmanın yerinde olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.