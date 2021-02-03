Ergani'de çocuklar etkinliklerle kaynaşıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 6-10 yaş arası çocuklar, korona virüs tedbirlerine uyarak etkinliklere katılıp kaynaşma imkanı buluyor.

Ergani Halk Kütüphanesine gelen çocuklar her gün saat 13.00-16.00 arasında hikaye okuma, masal anlatma, resim çizme, boyama gibi etkinlikler ve mangala, satranç, janga gibi oyunlar oynayarak kaynaşıyor. Korona virüs tedbirlerinin alındığı alanda öğrenciler hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Halk Eğitim Merkezi öğreticilerinden Zehra Çoban Çelenk, yapılan etkinliklerin çocukların eğitimine olumlu katkılarının olduğunu söyledi.

Kütüphane Müdürü Abdulbari Tanrıverdi ise “Bu yaşlardaki çocukları kütüphanelere çekmek ve kitapları sevdirmek için bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecektir” dedi.