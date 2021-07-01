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Ergani'de çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi.


Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için temizlik faaliyetlerine yoğun mesai ile devam ediyor. Sokak ve caddelerdeki yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinde, sıcak aylarda kötü kokuların yayılmasını ve haşere oluşumunu engellemek amacıyla düzenli bir şekilde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

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