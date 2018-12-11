İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergani'de "dur" ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 1 ölü

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan ve kaçan araca ateş açıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan ve kaçan araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu aracın arka koltuğunda oturan 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe girişinde gerçekleştirilen uygulamada polis şüpheli gördüğü aracı durdurmak istedi. “Dur” ihtarına uymayan aracın şoförü kaçmaya başlayınca takibe alındı. Yaşanan kovalamacada kaçan aracın arka koltuğunda oturan Abdullah Arat (25), açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Sürücüsünün gözaltına alındığı otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu bulundu. Arat'ın cenazesi otopsinin ardından, Şölen Mahallesi'nde toprağa verildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.