Ergani'de "dur" ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 1 ölü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan ve kaçan araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu aracın arka koltuğunda oturan 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe girişinde gerçekleştirilen uygulamada polis şüpheli gördüğü aracı durdurmak istedi. “Dur” ihtarına uymayan aracın şoförü kaçmaya başlayınca takibe alındı. Yaşanan kovalamacada kaçan aracın arka koltuğunda oturan Abdullah Arat (25), açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Sürücüsünün gözaltına alındığı otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu bulundu. Arat'ın cenazesi otopsinin ardından, Şölen Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.