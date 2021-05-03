Ergani'de Hoşan terfi istasyonunda revizyon çalışmaları başladı

DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yaptığı çalışmada terfi merkezindeki pompaların bağlı oldukları kolektörler nedeniyle suyu yetersiz gönderdiğini tespit etti. İlçenin daha düzenli içme suyu teminini sağlamak amacıyla revizyon işlemlerine başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesis yeniden devreye alınarak ilçeye su üretmeye devam edecek.