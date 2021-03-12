Ergani'de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeni ile tören düzenlendi.

Ergani Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programına Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Nuri Umut Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan anma programı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve düşüncelerini konu alan slayt sunumu yapılması ve şiir dinletileri ile devam etti. 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün, yaş gruplarına göre İstiklal Marşı ve şiir okuma yarışmasında birinci gelen ilk 3 öğrenciyi çeyrek altınla ödüllendirmesi ile sona erdi.