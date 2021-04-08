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Ergani'de izinsiz kullanılan el ilanları kaldırıldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde zabıta ekipleri, durak, kent mobilyaları, tabela ve direklere izinsiz yapıştırılan el ilanları ve reklam afişlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde zabıta ekipleri, durak, kent mobilyaları, tabela ve direklere izinsiz yapıştırılan el ilanları ve reklam afişlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.


Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatı ile harekete geçen zabıta ekipleri, durak, kent mobilyaları, tabela ve direklere izinsiz yapıştırılan el ilanları ve reklam afişlerine ilişkin denetim çalışması başlattı. Çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için harekete geçen zabıta ekipleri, el ilanlarını kaldırarak kirliliğe sebebiyet veren esnaflara uyarıda bulundu.


Zabıta ekiplerinin, çevreyi temiz bir hale getirmek için el ilanları ve afişlere ilişkin denetim çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

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