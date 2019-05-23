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Ergani'de kaçak cep telefonu operasyonu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 101 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 101 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Diyarbakır'ın Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak cep telefonu satan iş yerlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonlarda çeşitli markalardaki 101 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak cep telefonlarına el konulurken, satıcılar hakkında cazai işlem uygulandı.

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