Ergani'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi karla mücadele ekipleri, merkez ve kırsal mahallerde kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması için sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalara başladı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile harekete geçen karla mücadele ekipleri, merkez ve kırsal mahallerde devam eden kar yağışının olumsuzluklara neden olmaması için çalışma başlattı. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarından itibaren işe koyulan ekipler, yolda bulunan karları temizledi.

Konu ile ilgili bilgi veren Kaymakam Öztürk, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde ilçe merkezinde de etkili olmaya başladığını söyledi. Kaymakam Öztürk, “Vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için karla mücadele ekiplerimizle kar temizleme çalışmaları başlattık. Çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde bulunan cadde, kaldırım ve parklarda kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı olan kırsal mahalle ve grup yollarının açılması için de iş makinelerimizi yönlendirdik. İlçemizdeki tüm yollar kardan temizlenene kadar karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecektir” dedi.