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Ergani'de kitap okuma etkinliği

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.


Ergani'de sürdürülebilir kalkınmada kütüphanelerin rolü temasıyla Kütüphane Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde Ergani İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde, öğrenciler eşliğinde kitap okundu. Ergani İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Abdulbari Tanrıverdi, kullanıcı odaklı, bilgi, kültür ve sanat merkezi olma yolunda gelişen teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak kullanıcıların hizmetine sunma çabası içinde olduklarını söyledi. Etkinlikte farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Tanrıverdi, okumaya dikkat çekmek amacıyla böyle bir halka oluşturduklarını ifade etti.

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