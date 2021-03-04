Ergani'de korona virüs denetimi

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ergani'de faaliyet gösteren iş yerlerine, korona virüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik kaymakamlık, emniyet ve zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün de katıldığı denetimlerde ekipler tarafından iş yerleri tek tek kontrol edildi. Ekipler iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunulurken, vatandaşların da tedbirlere uymalarını istedi.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Kaymakam Öztürk, “Ergani genelinde denetimlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Katıldığım denetimlerde gördüğüm kadarıyla halkımız, sağlıklı günlere ulaşmak için tedbirlere sabırla riayet etmeye çalışıyor. Bu şekilde, sağlıklı günlere hep beraber ulaşmayı diliyoruz” dedi.