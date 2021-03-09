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Ergani'de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs denetimlerine devam ediyor.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs denetimlerine devam ediyor.


Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak için toplumsal alanlarda kontrol ve uyarılarına devam ediyor. Ekipler, sağlıklı bir ulaşım sağlanabilmesi amacıyla vatandaşların ve araç sürücülerinin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, ilçede faaliyet gösteren erkek ve kadın kuaförleri denetledi. Esnaf ve vatandaşlara korona virüs salgını tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara riayet edilmesini isteyerek uyarılarda bulundu.

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