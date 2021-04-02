Ergani'de korona virüs denetimleri hız kesmeden devam ediyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, belediye ekiplerince korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, belediye ekiplerince korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla hareket geçen belediye birim müdürleri, iş yerleri, parklar, lokanta ve kıraathanelerde denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığının uyguladığı tematik denetimler kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, korona virüs tedbirleri hatırlatıldı. Kurallara uymayan iş yeri sahipleri cezai işlem uygulandı.