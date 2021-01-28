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Ergani'de korona virüs denetimleri sürüyor

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs denetimlerine devam ediyor.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs denetimlerine devam ediyor.


Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak için toplumsal alanlarda kontrol ve uyarılarına devam ediyor. Ekipler denetimlerde korona virüs salgının hala tehlikeli boyutta sürdüğünü belirterek vatandaş ve esnafın kurallara uyması için uyarılarda bulundu. Ekiplerin, maske, dezenfektan ve sosyal mesafe konusunda denetimlerini aralıksız sürdüreceği kaydedildi.

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