Ergani'de Köyde Kal Spor Yap Projesi

Proje kapsamında, voleybol filesi, voleybol topu gibi spor malzemeleri yardımında bulundu. Daha sonra atletizm branşında çocuk atletizm etkinlikleri, köyün en hızlısı, en güçlüsü, en uzak atlayan etkinlikleri yapıldı. Dereceye girenler ve yarışmalara katılanlara çeşitli hediyeler ve madalya verildi. Köyde Kal Spor Yap Projesi kapsamında Güneştepe köyünde çocukların rahat bir şekilde voleybol oynaması için, Ergani Belediyesi tarafından plaj voleybol sahası yapıldı. Yetkililer, proje kapsamında çocuklara forma, tişört, voleybol filesi ve voleybol topu hediye etti. İlk kez plaj voleybolu sahasına kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşadı.