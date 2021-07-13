İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergani'de Makam Dağı Restorasyon projesi için kollar sıvandı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatlarıyla, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Makam Dağında yenileme ve bakım-onarım çalışmalarına başladı.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Makam Dağında yenileme ve bakım-onarım çalışmalarına başladı.


Makam Dağında başlattığı çalışmalarda, öncelikle hasar gören bordür taşlarının onarımı gerçekleştirilirken, peyzaj çalışmaları için toprak malzemesi serildi. Makam Dağı Restorasyon Projesi kapsamında ekipler tarafından yeşillendirme, aydınlatma, bordür döşeme ve boyama çalışmalarının tamamlanması planlandığı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.