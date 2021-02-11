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Ergani'de mezarlıklar temizleniyor

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi ekipleri, kentteki mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi ekipleri, kentteki mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.


Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mezarlıklarda yabani ot temizleme çalışması yürüten ekipler, mezarlık ve mezarlıklar arasındaki yollara bırakılan çöpleri de kaldırdı. Vatandaşların, vefat eden yakınlarına ait mezarları temiz ve ferah bir ortamda ziyaret edebilmeleri için şehir mezarlıklarındaki temizlik ve bakım çalışmalarının periyodik olarak yapılacağı kaydedildi.

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