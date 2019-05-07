Ergani'de öğretmenlere drama eğitimi verildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görevli öğretmenlere drama eğitim verildi.

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ders içi etkinliklerini artırmak, eğitimde verimliliği artırmak ve öğretmen eğitimleri sağlamak amacıyla projelerini sürdürmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında öğretmenlere drama eğitimi verildi.

Konu ile ilgili bilgi veren proje koordinatörü Mehmet Fatih Güzelsoy, okul öncesinde kodlama, montessori öğretmen eğitimi ve proje döngüsü eğitimi konularında proje hazırladıklarını söyledi. 45 öğretmenle toplam 2 hafta süren eğitimlerin çok başarılı geçtiğini aktaran Güzelsoy, öğretmenlerin ilgisinin büyük olduğunu ve bu tarz projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Güzelsoy, “Değişen ve gelişen dünyayı yakalamak amacıyla ders içi aktivitelerin çeşitlendirilmesi, öğrencilerin fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak olan drama uygulamaları derslerde uygulamaya başlanmıştır. Verilen eğitimin meyvelerini çok kısa bir sürede almaya başladık. Hiçbir eğitim sisteminin kalitesi öğretmen kalitesini geçemeyeceğine inanıyoruz. Bu yüzden de öğretmenlerimize hem kişisel hem mesleki gelişim olanakları sunarak kurumsal kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. 2019 yılında da projelerimiz hız kesmeden devam edecektir” dedi.