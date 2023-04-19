Ergani'de polis denetimi

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik ve asayişin etkin bir şekilde sağlanması ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim gerçekleştirerek şüphelilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis ekiplerince pazar yerlerinde, mağaza ve dükkanların yoğun olarak bulunduğu ana arterlerde, otobüs duraklarında, umuma açık yer ve istirahat yerlerinde ve benzeri yerlerde meydana gelebilecek, hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık ile ilgili olayların önlenmesi, suç işleme hazırlığında olan şahıslara karşı polisin caydırıcı faaliyetlerinin ve etkinliğinin arttırılması, aranan şahısların yakalanması için, yaya ve motorize devriye emniyet tedbirleri uygulandı.