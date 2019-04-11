Ergani'de Polis Haftası etkinlikleri

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğrenciler, emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin haftasını kutladı.

Ergani Ortaokulu öğrencileri, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliği'ne gelerek polisleri ziyaret etti. Burada TOMA'ya giren öğrenciler daha sonra polis elbiseleri giydi. Çelik yelek ve kaskları takan öğrenciler polislerle sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

Polisler de ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.