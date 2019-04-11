İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ergani'de Polis Haftası etkinlikleri

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde öğrenciler, emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin haftasını kutladı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğrenciler, emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin haftasını kutladı.


Ergani Ortaokulu öğrencileri, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliği'ne gelerek polisleri ziyaret etti. Burada TOMA'ya giren öğrenciler daha sonra polis elbiseleri giydi. Çelik yelek ve kaskları takan öğrenciler polislerle sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.


Polisler de ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.


Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.