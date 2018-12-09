Ergani'de proje hazırlama ve yürütme eğitimi verildi

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğünce proje hazırlama ve yürütme eğitimi verildi.

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçenin geleceğini ve kalkınmasını desteklemek amaçlı başlattıkları proje hazırlama ve yürütme eğitimi başarıyla tamamlandı. Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından görevlendirilen Proje Uzmanı Adnan Tuzcu ile beraberinde Ergani'de bulunan öğretmenlerle 5 gün 40 saat boyunca proje hazırlama ve yürütme eğitimi çalışmaları yapıldı. Eğitim Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey'in katıldığı sertifika töreni ile sona erdi. Eğitim sürecinde alınan eğitim sonucu öğretmenler hem ulusal (KOSGEB, SODES, Kalkınma Ajansları) hem de uluslararası (Erasmus Plus, Büyükelçilikler) projeleri hazırlama ve yürütme yetkinliğini kazandı. Bundan sonraki süreçte öğretmenler ile ortak çalışmalar yürüterek ilçe için faydalı projeler üreterek, ilçenin gelişimine ve kalkınmasına katkı sunacak.