Ergani'de sağlık çalışanlarından çocuklara hediye

Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesinde Sağlık Bakımı Hizmetleri öncülüğünde öğrencilere sağlık taraması yapıldıktan sonra hediyeler verildi.

Çocuklarla bir araya gelen Ergani Devlet Hastanesi çalışanları, çocuklara hediyeler ile birlikte ikramlarda bulundu. Çocuklarla halaylar çeken sağlık çalışanları, sağlıkla ilgili mesleki tanıtımı bu şekilde gerçekleştirip çocukların gözündeki iğne fobisini ortadan kaldıracaklarını belirtti. Sağlık Bakım Hizmetleri müdiresi Latife Korkmaz, “Her ay bir okulu ziyaret edip hem mesleki tanıtımda bulunup hem de çocuklarımızın kişisel temizlik ve bakımlarını öğretmek çocuklarımıza daha çok sağlık bilincini aşılamak yolunda amaç edindik. Çocuklar geleceğe umutla baksın bizler her zaman onların destekçileriyiz" dedi.