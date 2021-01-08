Ergani'de temizlik çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi, kentte temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde çevre kirliliğini ortadan kaldırmak, kötü kokular ve salgın hastalıkların önüne geçmek için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Korona virüs salgını nedeni ile tedbirlerini üst seviyeye çıkaran ekipler, çöp konteynerlerini de dezenfekte ediyor. Ekipler, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç görülen noktalara yeni çöp konteynerleri yerleştiriyor. Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar, park, durak ve pazar yerleri gibi birçok ortak kullanım alanı temizlenerek, halkın hizmetine sunuluyor.