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Ergani'de temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi ekipleri, kentte temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi ekipleri, kentte temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları doğrultusunda başlatılan temizlik seferberliği sürüyor. Ergani Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeni ile kentte temizlenmedik sokak ve cadde bırakmıyor. Son olarak Adnan Menderes Mahallesinde temizlik çalışması başlatan ekipler, cadde, sokak ve boş arsalara atılan moloz ile evsel atıkları topladı. Temiz bir çevre için canla başla çalışan ekipler, çöpleri toplamanın yanı sıra yol kenarları ve kaldırımları da süpürdü.

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