Ergani'de trafik kazası: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde taziye dönüşü meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Karpuzlu Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yakınlarının taziyesine katılan ve sürücünün öğrenilemeyen 23 ABB 473 plakalı otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada, araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ergani İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.