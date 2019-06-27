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Ergani'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik 74 polisin katılımı ile şafak operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlarda 1 kilo 770 gram kubar esrar maddesi,


266 gram toz esrar maddesi, 3 adet ecstasy, 7,7 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet mermi, 3 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştır” denildi.

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