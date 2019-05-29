Ergani'de vatandaşlar lağım kokusundan şikayetçi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde vatandaşlar, kanalizasyon çalışması için açılan çukurların kapatılmaması nedeniyle yayılan kokulardan şikayetçi.

Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar, yaklaşık 6 ay önce açılıp kapatılmayan kanalizasyon çukurundan şikayetçi. Kapatılmayan kanalizasyon çukuru nedeniyle mahallede lağım kokusunun ve beraberinde hastalıkların eksik olmadığını belirten Mehmet Cuci isimli vatandaş, yetkililerle görüştüğünü ama herhangi bir çözüm bulunmadığını söyledi. Cuci, “Kimse gelip bakıp ilgilenmedi. Site sakinleri kanalizasyonun pisliğinden dolayı dışarıya çocuklarını bırakmıyorlar. Sorunumuzun bir an önce çözülmesini bekliyoruz” dedi.