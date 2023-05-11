Ergani'de yangın

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Aziziye Mahallesinde henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Yangın giyim ve halı deposunun ikinci katında meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken 1 buçuk milyon değerinde maddi hasar oluştuğu belirtildi.

İş yeri sahibi Zülfikar Karadeniz, itfaiye ekiplerini yangına müdahalede geç kaldığını iddia etti.