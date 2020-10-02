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Ergani'de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.


Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla şehir içi yollarda başlatılan sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Öztürk, ilçe genelinde yollara ilişkin tüm sıkıntıları ortadan kaldıracaklarını söyledi. Kent genelinde ihtiyaç olan yollarda gece-gündüz demeden hizmet vermeye devam ettiklerini ifade eden Kaymakam Öztürk, "Bizim işimiz halka hizmet etmek. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinlemek, çözüm aramak. Çalışmalarımızda geldiğimiz noktaya baktığımızda bu kent için daha fazlasını yapabileceğimizi ön görüyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu kenti geliştirecek ve güzelleştireceğiz" dedi.

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