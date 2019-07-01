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Erganili 10 yaşındaki Ada'dan büyük başarı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ada Kaplan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı ortaokul düzeyi tam zamanlı müzik eğitimi almaya hak kazandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ada Kaplan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı ortaokul düzeyi tam zamanlı müzik eğitimi almaya hak kazandı.


Erganili 10 yaşındaki Ada Kaplan, Türkiye'de sadece 9 kişinin alındığı sınavlara girip büyük bir başarıya imza attı. Kaplan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı ortaokul düzeyi tam zamanlı müzik eğitimi almaya hak kazandı.


TOKİ Cahit Sıtkı Tarancı İlköğretim Okulunda okuyan Ada Kaplan enstrüman olarak kemanı seçti.

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