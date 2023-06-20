Ergani'nin altyapısı tamamen yenileniyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilçenin altyapısını yenilemek için harekete geçti. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ile yatırımların değerlendirildiği bir toplantı düzenledi.

Ergani'de hayata geçecek altyapı projesiyle 361 kilometre 149 metre içme suyu, 316 kilometre 46 metre kanalizasyon, 35 kilometre 572 metre yağmur suyu hattı döşenecek.

Her ilçede özverili bir şekilde çalışma yürütmek için gayret ettiklerini belirten Tutşi, “Diyarbakır'ımız genelinde içme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması için projelerimiz devam ediyor. Hükümetimizin desteğiyle Ergani ilçemizde atıksu arıtma tesisi için proje çalışmalarına başladık. Tesis için en uygun araziyi tespit ettik, en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Yapacağımız tesis sayesinde, halk sağlığını tehdit eden unsurları önleyeceğiz” dedi.

“Hükümetimizin yaptığı yatırımlar sayesinde önemli ölçüde yol aldık”

Diyarbakır'a hizmet için çalıştıklarını vurgulayan Tutşi, “Altyapıda eksiklerin giderilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. İçme suyundan, arıtma tesislerine ve diğer hizmet alanlarımızda hükümetimizin yaptığı yatırımlar sayesinde önemli ölçüde yol aldık. Hemşehrilerimizin bize ilettiği talepler doğrultusunda projelerimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.