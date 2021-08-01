Ergani'yi kırsal mahallere bağlayan 84 kilometrelik grup köy yolu açılışı yapıldı

Diyarbakır'da yapımı tamamlanan, Ergani ilçesini mahalle ve kırsal köylere bağlayan 84 kilometrelik grup köy yollarının açılış töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “Diyarbakır'da Allah'a hamd olsun, şu anda bir huzurumuz, güvenimiz ve sükûnumuz var. Vatandaşımız işinin, aşının peşinde, Diyarbakır'ın gündemi şu anda pozitif. Huzur ve güvenin devamını sağladığımızda Allah'ın izniyle biz Diyarbakır'ın var olan problemlerini bir bir önceleyerek hep çözmeye devam ederiz” dedi.

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ergani ilçesini mahalle ve kırsal köylere bağlayan 84 kilometrelik grup köy yollarının açılış töreni yapıldı. İlçeye bağlı Bereketli Mahallesi'nde yapılan törene, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Mehmet Mehdi Eker, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Diyarbakır'ın 17 ilçesinde bin 200 kilometre asfalt yol yapıyoruz”

Açılış töreninde konuşan Vali Karaloğlu, “Ergani ilçemiz Diyarbakır'ın en önemli ilçelerinden bir tanesi, bölge de yukarı Mezopotamya'da yerleşik hayatın ilk başladığı topraklar. Buralarda 10 bin yıldır yaşam var. Buralarda yaklaşık 1O bin yıldır insanlar yerleşim yeri kuruyor, köy kuruyor, Mahalle kuruyor ve tarımla iştigal ediyor. Diyarbakır'ın bütün ilçeleri, ama özellikle Ergani'de altyapısını çözme noktasında Büyükşehir Belediyesi ile Ergani Belediyesi olarak büyük bir gayretimiz var. Hem Ergani merkezde hem de Ergani'mizin mahallelerinde kırsalında çok büyük bir yatırımımız ve emeğimiz var. İşte bugün özellikle kırsaldaki mahallelerimizi birbirine bağlayan, mahallelerimizin ilçeye ve ile bağlayan 84 kilometrelik yolun açılışını yapıyoruz. Biz bu sene Diyarbakır'ın 17 ilçesinde bin 200 kilometre asfalt yol yapıyoruz. Diyarbakır'da kırsaldaki toplam yol varlığımızın uzunluğu 6 bin kilometre bunun 3 bin kilometresi asfalttır. Bu şu anlama geliyor, biz üçte birini bu sene bu yolları yeniliyoruz. İnşallah önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Diyarbakır'da özellikle grup köylerinden başlayarak bütün yollarınızı asfaltını yenilemek istiyoruz” dedi.

“Huzur ve güveni muhafaza edersek Diyarbakır'ın çözülemeyecek sorunu yok”

Huzur ve güven ortamının hakim olduğu Diyarbakır'ın gündeminin pozitif olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Diyarbakır'da Allah'a hamdolsun, şu anda bir huzurumuz, güvenimiz ve sükûnumuz var. Vatandaşımız işinin peşinde aşının peşinde, Diyarbakır'ın gündemi şu anda pozitif. Hepimiz Diyarbakır'da değer üretmenin derdindeyiz, hepimiz genç nüfusa sahip olan şehrimizde iş, aş, istihdam olanaklarını daha çok artırmanın gayreti içerisindeyiz ve sevgili vatandaşlarımızdan temennimiz isteğimiz, Diyarbakır'ın şu anda yakalamış olduğu bu huzur ve güven ortamını muhafaza etmesidir. Eğer biz sahip çıkarsak bu huzur ortamını bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Ama biz sahip çıkmazsak, yine bozguncular ve yine fitneciler bazı meseleleri kullanarak hiç olmayacak yerlere çekerek yine huzurumuzu ve güvenimizi bozma noktasında fitne çıkarmaya bozgunculuk yapmaya devam edecekler. Onun için bizim halk olarak, vatandaş olarak, bu şehirde yaşayan ve bu şehri seven insanlar olarak bu şehirde yakalamış olduğumuz bu ortamı muhafaza etmemiz lazım. Bu ortamı muhafaza edersek Diyarbakır'ın çözülemeyecek sorunu yok. Sevgili Diyarbakırlılar ve sevgili Erganililer, bunu son bir yıldır görüyorsunuz. Biz Allah'ın izniyle Diyarbakır'ın her sorununu çözeriz” şeklinde konuştu.

“Problemlerin çözüm anahtarı, şehirdeki güven ve huzur ortamının devam etmesi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da yapmış olduğu incelemelere de değinen Vali Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz'da buradaydı ve Allah ondan razı olsun, bugüne kadar Diyarbakır'la ilgili hiçbir talebimizi, hiçbir isteğimizi geri çevirmedi ve en son tramvay dedik Diyarbakır meydanında müjdeyi verdi. Bakanlarımızdan Allah razı olsun. Hangi bakanımıza Diyarbakır'la ilgili bir proje ile gitsek onların desteğini gördük. Milletvekillerimiz iki tanesi aramızda onlardan da Allah razı olsun. Hangi konunuz varsa Ankara'da önümüze düştüler, bakanlık bakanlık gezdik ve problemleri çözdük çözüyoruz. Ama anahtar ne? Anahtar şehirdeki güven ve huzur ortamının devam etmesi. Bunu sağladığımızda Allah'ın izniyle biz Diyarbakır'ın var olan problemlerini bir bir önceleyerek hep çözmeye devam ederiz” şeklide konuştu.

Vali Karaloğlu ardından grup köy yollarında emeği geçen ekiplere teşekkür ederek, törene katılanlarla birlikte grup köy yollarının açılış kurdelesini kesti. Kurdelenin kesilmesinin ardından tören sona erdi.