Ergenekon Ocaklarından evlat nöbetindeki ailelere taziye ziyareti

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti 533'üncü gününe girdi. Geçtiğimiz günlerde Gara bölgesinde bir mağarada PKK'lılar tarafından şehit edilen 13 vatandaş için taziye ziyaretinde bulunan Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Yıldız ve beraberindekiler, ailelerle bir araya gelerek dua okuyup baş sağlığı dileklerinde bulundu. Defalarca burada evlat nöbeti tutan ailelere ziyaretlerinin bulunduğunu kaydeden Yıldız, "Ziyaretlerimiz devam edecektir. Eğer bir can gidecekse teklifimi yineliyorum, ben bir Türk babayım. Bir Kürt annenin gözyaşının dinmesi için evlatlarımızı vermeniz karşılığında kendimi size teslim edeceğim. PKK'ya terör örgütü diyemeyen siyasi partiler ve kuruluşlar var. Buraya gelişimizin sebebi şehit olan 13 vatan evladının 6'sı çadırda bulunan ailelerin evladı. Bu ziyaretimiz taziye ziyaretiydi. Fatiha'mızı okuduk. Dualarımız ailelerimizle birlikte” dedi.

Yıldız ve beraberindekiler, ailelerle görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.