Erken menopoz teşhisi konulan 8 yıllık evli kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki Nebahat Harmancı'ya, gittiği birçok özel hastanede erken menopoz teşhisi konularak gebe kalamayacağı söylendi. Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran Harmancı, burada yapılan tahlillerin ardından uygulanan PRP tedavisiyle gebe kaldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 8 yıllık evli Nebahat Harmancı, bu süreçte doğal yoldan çocuk sahibi olmak istedi. Harmancı doğal yoldan çocuk sahibi olamayınca evliliğinin 2'nci yılından sonra farklı kliniklerde birçok tedavi gördü. Tedavilerin olumsuz sonuçlanması ve erken menopoz teşhisi konulması üzerine ümitlerini yitiren Harmancı, arkadaş tavsiyesi ile Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer ile iletişime geçti. Prof. Dr. Çoksüer tarafından yapılan tetkiklerde hastada erken menopoz olduğu teşhis edildi. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasına kişiye özgü PRP tedavisi uyguladı. Tedavisinin ardından gebelik haberini alan Nebahat Harmancı mutluluk gözyaşları döktü.

"Hastamıza PRP tedavisi uyguladık"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer hastasının daha önce erken menopoz teşhisiyle kliniklerine başvurduğunu belirterek, "Biz bu hastada PRP tedavisi uyguladık. PRP tedavisi hastadan aldığımız kanda trombositten zengin olan hücreleri ayrıştırdıktan sonra aldığımız o zengin hücreleri ultrason ile hastanın yumurtalıklarına enjekte ediyoruz. Tabi hastaya yaptığımız bu tedavi uygulaması tecrübe gerektiren bir uygulama. Yaptığımız bu tedavilerin ardından hastamız kendiliğinden gebe kaldı. Hasta bunu gördükten sonra müthiş bir mutluluk oldu. Hastada daha önceki matem havası bayram havasına dönüştü. Doğru teşhis, doğru tedavi, doğru, hekim, doğru klinik gerçekten de başarının ana anahtarıdır. O yüzden çocuk sahibi olmak isteyenler hiç kimse umudunu yitirmesin" dedi.

"Çok mutluyum"

32 yaşındaki Nebahat Harmancı farklı kliniklere başvurduklarını fakat erken menopoz teşhisi konularak gebe kalamayacağının söylendiğini ifade etti. Harmancı, "Prof. Dr. Hakan Çoksüer hocamızın kliniğine geldim ve 6 yıl boyunca tedavi gördüm ama şuanda gebe olduğumu öğrendim. Çok mutluyum" diye konuştu.