Eryılmaz, Bilgi Evi'nde Öğretmenler Günü'nü kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bilgi Evi'ni ziyaret ederek eğitmenlerin gününü kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü dolayısıyla Bilgi Evi'nin eğitmenlerin gününü kutladı. Öğretmenlerle birlikte etrafında renkli kalem, kitap, altta öğretmenlerin adlarının yer aldığı ve “Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun” yazılı pastayı kesen Eryılmaz, ayrıca eğitmenlere çiçek dağıttı. Kutlama sonrası öğretmenlerle bir süre sohbet eden Eryılmaz, Bilgi Evi'nde yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Eğitmenler, bu anlamlı ziyaret ve gösterilen ilgiden dolayı Eryılmaz'a teşekkür etti.

Öğretmenliğin oldukça kutsal bir görev olduğunun altını çizen Eryılmaz, çocukların kişisel gelişiminde eğitimin önemine dikkat çekti. İnsanların bireysel ve toplumsal olarak yaşam kalitelerinin artırılmasının yolunun eğitimden geçtiğini dile getiren Eryılmaz, insanın kendi kendini eğittiği gibi mutlaka kendisini eğitecek diğer insanlara da ihtiyaç duyduğunu ifade etti. En önemli eğitimin ailede başladığını aktaran Eryılmaz, ailenin temel eğitiminden sonra çocukların öğretmenlere bilgi dağarcıklarını geliştirdiklerini belirtti. Bilgi Evi'nde binlerce çocuğa eğitim verildiğini ve bu önemli hizmette öğretmenlerin rolünün yadsınmayacağına vurgu yapan Eryılmaz, verilen emeklerden dolayı öğretmenlere teşekkür etti.