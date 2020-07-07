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Eryılmaz, İçişleri Bakanlığında görevlendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, İçişleri Bakanlığında görevlendirildi.

Eryılmaz, veda ziyaretlerinin ardından kentten ayrılacak.


İçişleri Bakanlığı İç Denetçiliği görevini yürütürken 16 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan Muhsin Eryılmaz, yeniden İçişleri Bakanlığında görevlendirildi. Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede Genel Sekreterlik görevinden ayrılarak İçişleri Bakanlığına dönmek istediğini ileten Eryılmaz'ın talebi Bakan Soylu tarafından olumlu karşılandı.


Muhsin Eryılmaz'ın veda ziyaretlerinin ardından kentten ayrılması bekleniyor.

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