Eryılmaz'ın gidişi belediye personelinde üzüntüye neden oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini 16 Ocak 2017 tarihinden bu yana yürüten Muhsin Eryılmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'nda görevlendirilmesinin ardından kentten ayrılacağının duyumu belediye personelleri arasında üzüntüye neden oldu.

İçişleri Bakanlığı İç Denetçiliği görevini yürütürken 16 Ocak 2017 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan Muhsin Eryılmaz, yeniden İçişleri Bakanlığına atandı. Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede Genel Sekreterlik görevinden ayrılarak İçişleri Bakanlığı'na dönmek istediğini ileten Eryılmaz'ın talebi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından olumlu karşılandı.

Tecrübeli bir bürokrat olmasının yanı sıra siyasi deneyime de sahip olan Eryılmaz, görev yaptığı üç buçuk yıllık süre zarfında Diyarbakır'a olumlu izlenimler bıraktı. Diyarbakır halkıyla bütünleşen Eryılmaz, büyükşehir belediyesi personelleri tarafından da oldukça sevilen ve saygı duyulan bir isimdi. Eryılmaz, halkla ve sivil toplum temsilcileri ile de sıcak ilişkiler kurdu. Belediye personelleri bu süreçte adı hiçbir olumsuzlukla anılmayan Eryılmaz'ın, görevini daima hak ve adalet çerçevesinde yürüttüğünü belirterek bu atamadan dolayı üzgün olduklarını dile getirdi. Eryılmaz'ın, Diyarbakır'dan olumlu izlenimler bırakarak ayrıldığını belirten personeller, bu gidişe üzüldüklerini kaydetti.

Muhsin Eryılmaz'ın veda ziyaretlerinin ardından kentten ayrılması bekleniyor.