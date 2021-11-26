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Eşine satırla saldıran cani koca yakalandı

Diyarbakır’da eşine satırla saldırarak ağır yaralayan şahıs, polisin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Diyarbakır'da eşine satırla saldırarak ağır yaralayan şahıs, polisin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.


Olay, Sur ilçesinde 19 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.H. isimli kadın, kocası M.H. tarafından satırlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri ağır yaralı B.H.'yi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince hassas yürütülen çalışmalar sonucunda, ikamet adreslerine yapılan şok operasyon sonucunda, şüpheli M.H. suç unsuru satırla birlikte yakaladı. Ayrıca yakalanan M.H.'nin 'Kasten Öldürme Suçundan' dolayı 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının firari olduğu anlaşıldı. Yürütülen tahkikat neticesinde, M.H. 20 Kasım 2021 günü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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