İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Diyarbakır’da 20 yıllık eşini öldürüp kaçan cani koca, suç aleti ile birlikte yakalandı.

Diyarbakır'da 20 yıllık eşini öldürüp kaçan cani koca, suç aleti ile birlikte yakalandı.


Olay, dün gece saat 00.30 sularında Diyarbakır Bismil Üçyol mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 buçuk aydır evde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Aygül Günler ve Recep Günler çifti, Bismil ilçesine giderken yolda tartıştı. Tartışma sonucu aracını yol kenarında durduran Recep Günler eşiyle kavga etmeye başladı. Tartışma sonucunda Recep Günler, yanında bulundurduğu bıçağı eşine eşine saplayarak ölümüne neden oldu. Bu sırada Günler çiftinin, 15, 17 ve 18 yaşlarında olan üç çocuğu araçtan çıkıp kaçarak jandarmaya sığındı.


Olayın duyulması üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından güvenlik güçleri araçla kaçan Recep Günler'in bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonla Günler, Diyarbakır'da saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.