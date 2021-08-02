Eski Bağlar'ın yüzde 90'ı son 28 ayda asfaltlandı

Diyarbakır'ın 36 il'den büyük merkez Bağlar ilçesinde belediyenin Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile cadde ve sokakların yenilenmesine devam ediliyor. Eski Bağlar bölgesinde son 28 ayda yapılan asfalt döşeme çalışmaları yüzde 90'a ulaştı.

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların konforlu ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bağlar İlçe Belediyesi, bir yandan uzun yılların ihmali olan ilçenin alt yapısını yenileyerek yeni yollar kazandırıyor, diğer yandan kullanılamaz hale gelen cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması gerçekleştirerek ulaşım için elverişli hale getiriyor.

Son 28 ayda eski Bağlar bölgesinde yapılan asfaltlama oranı yüzde 90'a ulaştı. Çalışmalar, pandemi ve sıcak hava şartlarına rağmen aralıksız olarak devam ederken, cezaevi alt köşesinde bulunan Barış Caddesi'nde bir buçuk kilometreye ulaşan alanda asfaltlama çalışması başlatıldı.

20 yıla yakın zamandan bu yana ilk kez yenilenen caddedeki çalışmaları yerinde inceleyen Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı ve çevrede bulunan vatandaşlarla görüşerek sorun ve talepleri dinledi.

Bütün imkanları kullanarak vatandaşların hak ettiği hizmetleri alabilmesi için gayret ortaya koyduklarını anlatan Beyoğlu, "Milletimiz huzurlu ve mutlu olursa biz mutlu oluruz. Ulaşımda yaşam kalitesini artırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var" dedi.