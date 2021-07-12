Eski Başkan Karakoç'tan Diyarbakırspor'a sahip çıkmayanlara eleştiri

Diyarbakırspor'un eski kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, 53 yıllık kulübün şehirde yalnızlaştırıldığını söyledi.

Diyarbakırspor'un eski kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, Yeşil -Kırmızılı kulübe sahip çıkmayanlara eleştiride bulundu. Yeşil -Kırmızılı kulübün en dipten buraya kadar geldiğini belirten Karakoç, "Öncelikle bize çocukluğumuzda futbolu sevdiren, yaz sıcağında ve kış soğuğunda tribünlerde peşinden koştuğumuz, bu kentin kaderi haline sahipsizlikten ve ihanetten dolayı en dibe kadar vuran Diyarbakırsporumuzun bana göre Süper Ligden daha değerli olan 3. Ligin kapısından dönmesinden dolayı çok üzgünüm. Bugüne kadar sustum ama gelinen aşamada bir kaç konuda görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Başarıda herkes mutlu olur, başarısızlıkta en çok emek verenler üzülür. Hiç kimseden destek almadan kendi cebinden para verenler kahrolur. Dibe vurmuş, borçlu olan ve yalnızlaştırılan kulübün maddi fedakarlık yapan başkan ve yönetiminin üzüntüsünü anlamak için yaşamak lazım. Ben en çok da Aydın ailenin emeğine üzüldüm. Herkesin kaderine terk ederek kapanması için çalıştığı, Diyarbakırspor için hele bu kriz ortamında para vermek boş kuyuya taş atmaktır. Daha önce biz yaptık, bu yıl daha fazlasını Hacı İhsan Aydın ve ailesi yaptı. Diyarbakırspor, kişilerin değil her Diyarbakırlının sorunudur. Maalesef geçmişten ders alamamışız. Her sene bir iki insanın sırtına yükleyerek nereye kadar gideceğiz. 3. Lige çıkan takımlara bakıyorsun hepsinin arkasında ne güçler var siyasilerden STK'lara kadar, peki Diyarbakır'ın sahipleri bu kent için ne yaptı, koca bir hiç. Diyarbakırspor adını taşıdığı şehrin yetim ve öksüz evladıdır. Yalnızlaştırılmış ve yeniden ayağa kalkmasından rahatsız olanlar var. Çünkü Diyarbakırspor birçoğunun işine gelmiyor. Bundan sonra ne olur kestirmek zor, Bu yalnızlık devam ederse hayal görmeye devam ederiz. Diyarbakır'ın ilçesi kadar olamayan Iğdır kadar olamadık fazla söze gerek var mı” dedi.