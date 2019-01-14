Eski Derik Yolu asfaltlandı

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, birçok mahalleye ulaşımı sağlayan eski Derik Yolu'nu asfaltladı, çizgi çalışmasını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar İlçesi'ne bağlı ve birçok mahalleye ulaşımı sağlayan eski Derik Yolu'nu asfaltladı. 33 kilometre uzunluğunda 7 buçuk metre genişliğindeki yolda sıcak asfalt çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 54 bin ton asfalt serdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eski Derik Yolu'nda temel, alt temel ve PMT çalışmalarını tamamladıktan sonra caddede asfalt çalışmalarını başlattı. Vatandaşların mağdur olmaması için asfalt çalışmalarını kısa bir süre tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ardından araç sürücülerinin yolu güvenli bir şekilde kullanmaları için çizgi çalışması yaptı. Ekipler, çalışmayı Yol Çizgi Aracı ile yaparken, çalışmada çizgilerin daha iyi görünebilmesi için termoplastik boya kullanıldı.