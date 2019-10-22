İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı adliyeye sevk edildi

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP’li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Mızraklı, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


İçiişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Mızraklı'nın adliyedeki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.