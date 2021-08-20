Eski HDP Şırnak Belediye Başkanı Kadirhanlı yakalandı

"Silahlı terör örgütüne olma", "görevi kötüye kullanma" gibi suçlardan aranan eski HDP Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 10 ayrı UYAP aranma kaydı bulunan eski HDP Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı. Öte yandan operasyonda 7 adet sim kart, 1 adet laptop, 1 adet tablet, 1 adet harici bellek, 1 adet ajanda ele geçirildi.