Eski Mardin yolunda çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eski Mardin Yolu'nu yeni Mardin Yolu'na bağlayan 4.5 kilometre uzunluğundaki caddede başlattığı genişletme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kırklar Dağı, Ongözlü Köprü ile Keçi Burcu gibi kentin tarihi ve sembol mekânlarıyla bağlantısı olan Eski Mardin Yolu'nu yeniliyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sur İlçesinde bulunan ve kentin turizmi açısından oldukça önemli yere sahip olan Eski Mardin Yolu'nda altyapı çalışmaları devam ediyor. Yol yapım ekipleri, yol genişletme işlemlerinin yapılacağı bölümlerde kazı, istinat duvarları için platform çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Bağıvar Köprüsü'nden yeni Mardin Yolu'na kadar 4,5 kilometrelik bölümde yol genişletme, köprü, 620 metre fore kazıklı istinat duvarı ve sanat yapılarını inşa ediyor. Çarıklı köprü inşaatının öngerilmeli betonarme kirişlerini yerleştirme işlemlerini yapıyor.

Çalışmalar kapsamında eski Tekel İçki Fabrikasının olduğu yerde bulunan alt geçit genişletilerek devamında Çarıklı Mahallesi'ne bağlantı sağlayan eski köprü yerine ise 71 metrelik yeni köprü yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında kaldırımlar 3 metre, yol ise 14 metre genişliğinde olacak.