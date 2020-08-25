Eski Silvan evleri bir bir yok oluyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin geleneksel 2 katlı taş ev mimarisinden olan Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki tarihi evler, bakımsızlıktan dolayı bir bir yok oluyor.

Silvan'ın geleneksel mimarisini günümüze taşıyan önemli unsurlarında biri olan tarihi taş evler, doğal etkenler, ilgisizlik ve onarım yetersizliğinden dolayı yok olmaya yüz tutuyor. Temel malzemesi taş, kireç ve kil olan ve en önemli özelliği ise yazın serin, kışın sıcak olan evlerin çoğu yapılaşmanın kurbanı oluyor. Yıllarca bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelen eski Silvan evleri yıkılarak yerine çok katlı binalar dikiliyor. Sahipleri tarafından terk edilen Silvan evleri, bir yandan tehlike arz ederken, diğer yandan uyuşturucu kullananların mekanı haline geldi.

Tarihi taş evlerden birinin sahibi olan İlci Kalkan, ilgili kurumlara dilekçeyle başvurduğunu fakat sonuç alamadıklarını söyledi. Kalkan, "Bu evin tehlike arz ettiğini söyledim. Yolda geçen veya çocukların oyun oynadığı bir zamanda yıkılma riskinin olduğunu böylece bir tehlike ya da ölüm yaşanmadan buranın ıslah edilmesini istedim ancak bir cevap alamadım. Şimdilerde ise uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor. Biran önce bu evlerin ıslah edilmesi gerekiyor" dedi.