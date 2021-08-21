Eski Siverek Caddesi'nde asfalt çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin rahatlaması açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Eski Siverek Caddesi'nde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 sezonuyla birlikte kenttin caddelerini yenileme, yeni imar alanlarında yollar açma ve trafik sıkışıklığını gidermek için bağlantı yollarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, hava limanı bağlantısı nedeniyle kent trafiği açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Eski Siverek Caddesi'nde, ileriki dönemlerde oluşacak bozulmaların önüne geçmek ve yolun sağlam olması için altyapı çalışmalarını büyük bir özenle gerçekleştiriyor.

Eski Siverek Caddesi'nin Avşin Kavşağı'ndan Avzem Kavşağı'na kadar olan 2 bin 300 metrelik kısımda yol da kazı dolgu işleri olmak üzere altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan ekipler, yola sıcak asfalt sermeye başlayacak.

Ekipler, DİSKİ'nin yürüteceği yağmur suyu şebeke döşemelerinin ardından Eski Siverek Caddesi'nin, Aram Tigran Kavşağı'ndan Avşin Kavşağı'na kadar olan 3.5 km uzunluğunda 30 metre genişliğinde olan yola 80 bin ton plentmiks, alttemel ve plentmiks temel serimi yaptıktan sonra 10 cm kalınlığında 21 bin ton bitümlü temel asfalt serecek.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, asfalt çalışmalarının ardından Eski Siverek Caddesi'nde refüj ve kaldırım çalışmaları yürütecek.