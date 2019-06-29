Eşlerine yardımcı olmak isteyen abla ve kız kardeşi gözlemeci dükkanı açtı

Herhangi bir destek almadan gözlemeci dükkanı açan kardeşler mahallelinin gözlemeci ablası oldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Mukaddes (49) ve Belgize Buluş (48) isimli kardeşler, ev aldıkları için kredilerini ödemekte güçlük çeken eşlerinin morallerini yüksek tutmak ve ev ekonomisine katkı sunmak için bir iş yeri açmaya karar verdi. Ellerinde bir birikmişleri olmayan kardeşler, küçük bir dükkan kiralayıp içine buz dolabı, oklava ve hamur açma tahtası ile ocak yerleştirdi. Burada gözleme yaparak aile bütçelerine küçük de olsa bir katkı sağlamaya çalışan kardeşlerin ünü, yaptıkları gözlemenin lezzeti sayesinde civar mahallelere de yayıldı. Mahallelinin gözlemeci ablaları olan Buluş kardeşlerin tek amacı büyük bir işletme açıp hem kazançlarını arttırmak hem kadın istihdamına katkı sunmak.

“Huzurlu bir şekilde işimizi sürdürüyoruz”

9 ay önce gözlemeci dükkanı açtıklarını belirten 48 yaşındaki Belgize Buluş, ablası ile birlikte dükkanı işlettiklerini söyledi. Belgize Buluş, “İşimizden gayet memnunuz, huzurlu bir şekilde mesleğimize devam etmekteyiz. Devletten destek bekliyoruz. Tezgahımız yok, kola dolabımız yok, işimizi sürdürmek istiyoruz. Aile destek verdiği için buradayız, Allah razı olsun hepsinden çocuklarımızdan eş dostlarımızdan. Hatta çevrede çok güzel tepkiler gördük, iyi dileklerde bulundular, düzenimizi oturttuk. Burada okul da var hocalar ve öğrencilerde var çok beğenmekte gözlemelerimiz, devam etmek istiyoruz. Destek gelirse daha iyi olur” dedi.