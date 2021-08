Esnafın taleplerini dinledi, vatandaşla dertleşti

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin en işlek ve hareketli noktalarından olan Emek Caddesi'ne çıkarma yaparak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafın hizmet çalışmalarına yönelik taleplerini dinleyen Beyoğlu, kendisine sorunlarını aktaran vatandaşlarla da dertleşerek yardımcı olma sözü verdi. Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki toplam 140 yerleşim yerine yönelik ziyaret ve buluşmaları hız kesmeden sürdürüyor. Haftanın her günü esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu, ilçenin hareketli ve işlek noktaları arasında gösterilen Emek Caddesi'ne çıkarma yaptı. Esnafın iş yerlerine girerek selamlaşan Beyoğlu, sorun ve taleplerini dinleyerek hizmetlerle ilgili önerilerini not aldı, öte yandan da yaşamı olumsuz etkileyen korona virüs salgınına karşı tedbirlere uymalarını istedi. Esnafın huzurlu koşullarda iş yapmasına önem verdiklerini belirten Beyoğlu, iletilen tüm taleplerin zaman kaybedilmeden yerine getirileceğini kaydetti. Cadde turunda vatandaşlar ile sıcak iletişim kurması dikkat çeken Başkan Hüseyin Beyoğlu, maskesiz olarak karşılaştığı gençleri uyararak kurallara uymalarını ve mutlaka aşı olmalarını istedi.

“29 aydır milletimizle omuz omuzayız”

29 aydır hemen her gün sahada milletle omuz omuza olduklarını belirten Başkan Beyoğlu, belediye olarak hizmet noktasında sorun yaşamadıkları için huzur ve güven içerisinde şehrin her karışında vatandaşlarla bir araya gelebildiklerini söyledi. Beyoğlu, ”Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Onların hizmetkarı olarak yeni taleplerini dinlemeye geliyoruz. Nezih ve kadirşinas olan vatandaşlarımızın daha huzurlu ortamda yaşaması için hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Hamd olsun gittiğimiz her yerde teveccühle karşılaşıyoruz, bu bize yeter” dedi.