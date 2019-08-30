Esnaftan HDP'li Sur Belediyesine çöp tepkisi

Diyarbakır'da HDP'li Sur Belediyesi temizlik çalışanlarının topladıkları çöpleri yerli ve yabancı turistlerin kullandıkları sokakta esnafın dükkanın önüne bırakması tepkiye neden oldu.

Diyarbakır'da HDP'li Sur Belediyesi temizlik çalışılanları topladıkları çöpleri yerli ve yabancı turistlerin ağırlıkta kullandıkları sokağın içerisinde bulunan esnafın dükkanın önüne bıraktı. Tarihi Sur ilçesinde Cami Kebir Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptıkları öne sürülen HDP'li Sur Belediyesi çalışanları, topladıkları çöpleri turistlerin ağırlıkta kullandıkları sokak içerisindeki iş yerinin önüne bıraktı. İş yeri sahibi Alaaddin Kılıç, bırakılan çöplere tepki göstererek, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin bu yıl hiç olmadığı kadar kirli olduğunu belirtti. Kılıç, “Diyarbakır bu sene olmadığı kadar çok kirli, halk ne kadar dikkat etmiyor ise yetkililer de görevlerini yapmıyorlar. Ben esnaf olarak görevimi yapmadığımda müşteri bizden kaçıyor. Yetkili de görevini yapmadığı zaman hakkında soruşturma açılmalıdır veya açığa alınmalıdır. Bunlar kesin yapılmalı ve bu ben de olabilirdim. İş yerimin önüne bırakılan çöpün üzerinde ilgili ilçe belediyesinin etiketinin olmasıdır. Belediye her alanda olmalıdır ve yaşamın her tarafında olmalıdır, ama bu temizlikte de olmalıdır. Tabii ki esnafta dikkat etmiyor, halkta dikkat etmiyor. Fakat bu bir mazeret değildir. Yetkililere çağrımız herkes işini yapmasıdır. Diyarbakır bu değildir ve Diyarbakır'a çöp hiç yakışmıyor. Aslan yattığı yerden belli olur. Diyarbakırlı olarak övünüyoruz ama Diyarbakır'ın hak ettiği hakkını da vermiyoruz” diye konuştu.

Bırakılan çöpleri kendi eli ile topladı

Kılıç, tepkisinin ardından iş yerinin önüne bırakılan çöpleri toplayarak, yetkililerin bir an evvel görevini yapmasını istedi.

Sur ilçesinin İskenrpaşa, Cami Nebi, İsmetpaşa ve belirli mahallerinin bulunduğu ara sokaklardaki çöp ve molozların birikmesi dikkatlerden kaçmazken, vatandaşlar yetkililerin bir an evvel çöpleri ve molozları toplamasını istedi.

Öte yandan konu ile ilgili olarak Sur Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilisi, gereken incelemenin yapılacağını ve sorumlular hakkında işlem başlatılacağını söyledi.